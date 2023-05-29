Военнослужащий в Иркутске осужден за взятки при завышении результатов сдачи нормативов физподготовки

В Иркутске гарнизонный военный суд назначил полтора года колонии-поселения капитану Александру Новицкому и лишил его воинского звания. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 650 тыс. руб.

По данным 2-го Восточного окружного военсуда, для получения от военнослужащих взяток за за завышение результатов сдачи нормативов физической подготовки и присвоение некоторым из них первого и высшего квалификационного уровня физической подготовки, капитан предложил одному из прапорщиков, помочь в организации сбора денег. Тот согласился и привлек для этой цели еще четырех человек. Собранные средства они передали на хранение супруге прапорщика, которая в дальнейшем уже под контролем ФСБ передала их капитану Новицкому.

При попытке задержать капитана при передаче денежных средств, тот, находясь за рулем, протащил сотрудников ФСБ за автомобилем и вытолкнул их на тротуар. После этого капитан скрылся на автомобиле. Позднее он был задержан правоохранителями.

Материалы по уголовному делу делу в отношении прапорщика и четырех его помощников выделены в отдельное производство.

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Анна Егорова