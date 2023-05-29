На нанесение дорожной разметки на велодорожках Уфы потратят 1,2 млн рублей

МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы выбрало подрядчика для нанесения дорожной разметки на велодорожках, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Василий Костенюк. Работы будут выполнены за 1,2 млн руб. при начальной цене контракта 2 млн руб. (дисконт 40,5%) Работы будут профинансированы за счет субсидий из бюджета города.

Согласно техдокументации, исполнитель должен в течение месяца с момента заключения контракта нанести разметку на участках улиц Первомайской, Сельской Богородской, Комарова, Маршала Жукова, Гагарина, Рабкоров, Кувыкина, Менделеева, на проспекте Октября, в парке имени Гафури и так далее.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте