Определены победители праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов на допвыборы в гордумы Ижевска и Сарапула

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения на дополнительных выборах депутатов городских дум Ижевска и Сарапула. Информация появилась на официальном сайте голосования.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Так, на вакантный мандат в гордуме Ижевска по Автозаводскому одномандатному округу №23 будет выдвинут в качестве кандидата от партии генеральный директор ООО «Аргон 19» Михаил Почепцов, набравший больше всего голосов — 504.
В Сарапульской гордуме дополнительные выборы пройдут в двух округах. По Дачному одномандатному округу №5 в праймериз победу одержал коммерческий директор АО «Сарапульский радиозавод» Николай Глухов, набравший 294 голоса, по Дубровскому одномандатному округу №9 - помощник руководителя производства АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» Кирилл Уланов со 150 голосами.
Ожидается, что дополнительные выборы в этих округах пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.