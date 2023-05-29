Более 2,1 тысяч многодетных семей Кубани получили краевой маткапитал

С начала года краевой материнский капитал получили более 2,1 тыс. многодетных семей Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Деньги выплачивают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Сейчас на Кубани многодетной является каждая восьмая семья.

«В качестве одной из мер поддержки предоставляем региональный материнский капитал за третьего ребенка, который ежегодно индексируем. Сегодня он составляет свыше 147 тысяч рублей»,— отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Почти 1,4 тыс. семей направили полученные средства на улучшение жилищных условий, 620 — на образование и 138 — на газификацию. Еще одна семья с помощью краевого маткапитала оплатила медицинскую реабилитацию ребенка.

В этом году на финансирование программы выделено 880 млн руб. Еще более 17 тыс. семей Кубани получили сертификат на федеральный маткапитал.

Татьяна Ручкина

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