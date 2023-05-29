В Уфе разработают проекты планировок Сипайлово-2 и снегоплавильного пункта

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы на двух аукционах выбрало подрядчика для разработки проектов планировки и межевания территории в Октябрьском районе: микрорайона Сипайлово-2, ограниченного улицами Гагарина, Рыльского, набережной реки Уфы и академика Королева площадью 46,2 га, и территории, ограниченной Парковой улицей и границей городских лесов площадью 10,8 га, сообщается на сайте госзакупок. Аукционы выиграло уфимское МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Работы будет выполнены за общую сумму 4,7 млн рублей при начальной цене контрактов 9,2 млн руб. (дисконт 49%). Работы профинансирует городской бюджет.

При разработке проекта планировки и межевания Сипайлово-2 исполнитель должен, в частности, предусмотреть возможность размещения там музыкальной школы, объектов социально-бытового обслуживания, при этом поликлиники и диагностические центры расположатся в отдельно стоящих зданиях. Также нужно определить объемы сноса строений и максимально сохранить деревья. Работу нужно выполнить до 30 сентября.

При разработке второго проекта исполнитель должен, в том числе, рассмотреть возможность размещения там снегоплавильного пункта или места складирования снега, определить границы зон планируемого размещения социально-культурных объектов и предусмотреть максимальное сохранение озеленения. Работы нужно выполнить до 30 июня. В настоящее время в квартале располагаются городская больница и родом №6.

МУП «Архитектурно-планировочное бюро» зарегистрировано в мае 1997 года в Уфе. Гендиректором организации является Сергей Алехин. МУП специализируется на деятельности в области архитектуры. Прибыль компании за прошлый год составила 2,5 млн руб., выручка – 92,6 млн руб.

Венера Хисамова

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