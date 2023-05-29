Труппа Пермской оперы второй раз за год поедет на гастроли в Санкт-Петербург

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского заключил договор на оказание гостиничных услуг для обеспечения проживания штатных сотрудников театра на гастролях в Санкт-Петербурге. По информации в реестре контрактов на сайте госзакупок, цена договора составила 207,7 тыс. руб. На сайте театра сообщается, что с 30 мая по 3 июня у Пермской оперы запланированы гастроли на сценах Мариинского театра, приуроченные к 300-летию Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гастроли откроет выступление хорового коллектива Parma Voices на сцене камерного Зала Прокофьева. На следующий день на исторической сцене Мариинского театра будет исполнена опера «Норма» композитора Винченцо Беллини. Затем в Концертном зале театра прозвучит опера «Травиата» Джузеппе Верди в концертном исполнении. Завершением гастролей пермской труппы станет показ балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

В этом году у Пермского театра оперы и балета состоялось уже несколько гастролей. В марте труппа Пермской оперы выступала в Большом театре в Москве, в апреле — на фестивале Dance Open в Санкт-Петербурге. В мае коллектив театра впервые за много лет гастролировал по Пермскому краю, дав выступления в храме святителя Николая Чудотворца в селе Николаевском (Чернушинский район) и на сцене Дворца культуры и спорта им. Ладугина в Добрянке.