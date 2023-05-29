Мэрия заменит покрытие из георешетки в прогулочной зоне Щелоковского хутора

На Щелоковском хуторе заменят 5 тыс. кв. м покрытия из бетонной георешетки, которая была уложена на прогулочных дорожках во время благоустройства в 2018 году. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам мэра, отдыхающие не раз жаловались, что ходить по георешетке неудобно, особенно с маленькими детьми и с колясками. Теперь часть дорожек будет заасфальтирована, часть — выполнена из брусчатки. «Тем самым, проблема с неудобством передвижения будет решена»,— уверен глава города.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый этап благоустройства на Щелоковском хуторе был завершен в 2018 году. Автором проекта выступил Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). Сразу после его завершения жители начали жаловаться, что по бетонной георешетке, которую обычно используют при строительстве парковок, очень неудобно ходить, гулять с колясками и ездить велосипедах.

В ИРГСНО тогда заявляли, что покрытие будет засыпано гравием для большего удобства. Через некоторое время, отвечая на вопросы жителей в социальных сетях, авторы проекта пообещали подумать, как можно заменить георешетки.

Андрей Репин