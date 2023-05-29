«Комбинат Алтайтара» отозвал требование о банкротстве «Садов гиганта»

Арбитражный суд Новосибирской области вернул алтайскому ООО «Комбинат Алтайтара» заявление о признании банкротом новосибирского агрокомбината «Сады гиганта».

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По данным картотеки суда, о возврате заявления ходатайствовала 24 мая сама алтайская компания. Ранее она сообщала о задолженности со стороны «Садов гиганта» в размере около 3,14 млн руб.

Новосибирский агрокомплекс «Сады гиганта» производит картофель, тепличные огурцы, помидоры, салаты. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию третью очередь мощностью 5,6 тыс. тонн овощей в год, инвестировав 824 млн руб. Общая площадь комплекса на тот момент составила 11 га. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем (75%) является ООО «Гигант плюс» предпринимателя Александра Манцурова, еще 25% – у директора «Садов гиганта» Елены Полупановой. Выручка компании в 2022 году составила 774,6 млн руб., чистая прибыль – 1,1 млн руб.

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Дарья Решетникова