В минтрансе Башкирии назвали максимальную плату за пользование платной парковкой

Минтранс Башкирии разработал методику расчета размера платы за пользование платными парковками на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, а также максимальный тариф за эти услуги. Документ размещен для публичного обсуждения до 7 июня.

В проекте постановления республиканского правительства говорится, что максимальная стоимость часа платной парковки не превысит 57 руб. Плата будет рассчитываться пропорционально продолжительности стоянки транспортного средства.

Базовые тарифы будут отличаться в зависимости от места размещения и назначения парковки. Стоимость стоянки планируется рассчитывать с учетом уровня доходов населения, исходя из средней зарплаты в размере 53,5 тыс. руб., времени использования парковки, типа размещенного на ней транспортного средства и ряда других критериев. Владелец парковочного пространства может дополнительно устанавливать иные корректировочные коэффициенты.

Ценовая политика подлежит корректировке в зависимости от спроса. Для этого заполняемость парковки будут периодически оценивать. Тарифная политика должна быть выстроена так, чтобы было занято не менее 50% и не более 85% мест на парковке. Выход показателя за рекомендуемые границы будет свидетельствовать о необходимости корректировки размера платы.

Наталья Балыкова

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