«Обычно так описывают перспективы на десятилетия вперед»

В ближайшие семь лет в России реализуют «Концепцию технологического развития». Согласно документу, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, до 2030 года в стране появится своя научная, кадровая и технологическая база. В частности, к этому сроку Россия должна обеспечить собственное производство чипов, высокоточных станков, робототехники, беспилотников, лекарств, медоборудования и программного обеспечения. Причем доля отечественных товаров в общем объеме потребления составит не менее 75%. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает такие планы амбициозными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самое удивительное в утвержденной правительством «Концепции технологического развития» — сроки ее реализации. Обычно такие картины будущего описывают перспективы на десятилетия вперед. А тут всего семь лет, и, судя по словам премьер-министра Мишустина, мы обеспечим свой технологический суверенитет. Санкции, конечно, нам не мешают, но, видимо, очень стимулируют необходимость что-то предпринимать.

Документ изобилует планами по росту правильных и сведению на нет негативных показателей. В кратчайшие сроки команда во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым планирует снизить технологическую зависимость в 2,5 раза, повысить инновационную активность в 2,3 раза и увеличить патентную на 300%. В результате уже через семь лет Россия научится производить свои чипы, станки и роботов.

Но если отбросить в сторону всю шелуху наполеоновских планов, в концепции содержатся и давно назревшие решения. Например, появляется понятие «малой технологической компании» или человеческим языком стартап. Для стартапов предлагается сделать специальные налоговые и административные послабления.

К 2030 году число таких компаний должно составить 20 тыс. А количество рублевых «единорогов» с выручкой более 2 млрд руб. в год вырастет в четыре раза и достигнет 144 штук. Интеллектуально этот прорыв должны поддержать ученые и увеличить количество изобретений на 140%.

Единственный вопрос, на который я не нашел ответа на 59 страницах плана, это почему стартаперы и представители науки не просто захотят, но еще и поверят в возможность претворения планов в жизнь. Что заставит их отказаться от профессиональной самореализации в привычном глобальном пространстве и отдать предпочтение изобретению суверенного инновационного колеса?

Ведь почти все, что нам предстоит разработать и внедрить, уже создано, и, более того, до недавнего времени мы сами использовали эти плоды технологического прогресса. Сам термин «технологический суверенитет» прямо противоречит трендам современной науки и идеям инновационного предпринимательства. Взять хотя бы ситуацию с оттоком ученых за рубеж. На Западе такой проблемы нет.

Точнее, считается, что это не помеха, а подспорье. Человек получает часть образования в одной стране, часть в другой, стажируется в третьей, а потом возвращается работать домой. Мы спотыкаемся именно в последнем пункте.

Многие уроженцы России не горят желанием возвращаться на родину. И подозреваю, что подобные концепции не повлияют на их настроения.

Впрочем, с людьми проблем не будет. Как говорится, на каждый товар есть свой купец. Уверен, что возникнет немало специалистов, которые радостно примутся осваивать бюджеты и отчитываться за соответствующий рост цифр. В лучшем случае получится эффект так называемых британских ученых, когда концепция грантовой политики Соединенного Королевства привела к появлению большого числа никому не нужных и зачастую смешных исследований. А в худшем… Не буду предполагать, пусть будет хотя бы смешно, а не стыдно.

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