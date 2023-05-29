Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей

Татарстан оказался на 16-й строчке среди российских субъектов с наивысшим уровнем благосостояния семей. Исследование провели специалисты РИА «Новости».

В среднем в татарстанской семье с двумя работающими родителями и двумя детьми остается 45,5 тыс. руб. после минимальных жизненно необходимых расходов, а у такой же семьи, но с одним ребенком — 59 тыс.

Лидером среди российских регионов здесь стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных трат остается свыше 118 тыс. руб. Второе место заняла Москва с 89,6 тыс. Тройку замкнула Сахалинская область (78,6 тыс.) Аутсайдерами здесь оказались Ингушетия (-203 руб) и Кабардино-Балкария (- 7,2 тыс. руб.)

"Ъ-Казань"