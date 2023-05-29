В Башкирии утвержден порядок предоставления субсидий пчеловодам

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления субсидий из республиканского бюджет на развитие пчеловодства. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Субсидии предоставляются для возмещения затрат колодно-бортевого пчеловодства. В частности, на покупку племенных и товарных пчел башкирской популяции, включая башкирскую и среднерусскую породы, колод для пчел, на лабораторную экспертизу генетического материала пчел и качества меда. Для получения средств из бюджета у заявителя должны быть участки в собственности или в аренде, ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, акт обследования колодных ульев межведомственной рабочей группой. Максимальный размер субсидии может быть не более половины от стоимости затрат.

В текущем году на поддержку колодно-бортевого пчеловодства из бюджета республики предусмотрено 20 млн руб.

Ранее министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщал, что в 2022 году пчеловоды получили финансовую поддержку в размере 14,5 млн руб. По итогам прошлого года в республике произведено 6,7 тыс. т меда, что составляет 10% от общего его производства в стране. Всего, по данным минсельхоза, пчеловодством занимается более 12 тыс. человек, которые содержат более 300 тыс. пчелосемей, из которых около 90% содержатся в личных подсобных хозяйствах.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте