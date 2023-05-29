В конкурсе по выбору главы Ильинского водитель проиграл и. о. руководителя муниципалитета

Депутаты думы Ильинского городского округа избрали нового главу. Как сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», им стал первый заместитель главы администрации городского округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев, до выборов исполнявший обязанности руководителя муниципалитета. К исполнению полномочий господин Пепеляев приступит с 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Пепеляев

Фото: администрация Ильинского городского округа Виталий Пепеляев

Фото: администрация Ильинского городского округа

Всего на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ильинского округа заявлялось двое кандидатов. Конкуренцию Виталию Пепеляеву составлял водитель Евгений Рудаков, работающий у индивидуального предпринимателя Владислава Бегашева.

Прежний руководитель Ильинского округа Анатолий Красноборов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, ушел в отставку 1 марта.