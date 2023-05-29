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70% работодателей Ижевска идут на компромисс с сотрудниками при угрозах увольнения

В столице Удмуртии 70% опрошенных работодателей идут на уступки в ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, сообщает пресс-служба SuperJob. Однако в 13% компаний компромисс найти не пытаются.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом у 20% опрошенных жителей Ижевска возникали ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, чтобы добиться желаемого. Однако лишь 6 из 10 горожан рассказали, что работодатель выполнил их требования, а 26% пришлось уволиться. Каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы.

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин — 26% и 15% соответственно.

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