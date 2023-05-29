Наталья Котова поручила «прибивать» тополиный пух

Глава Челябинска Наталья Котова поручила принять меры для борьбы с тополиным пухом. В этом году он полетел на полмесяца раньше, чем в прошлом году. Об этом мэр рассказала на аппаратном совещании в администрации 29 мая.

«Тополиный пух пошел. Давайте принимать меры, чтобы его прибивать, будем поливать водой. В этом году он полетел раньше на 17 дней почти, чем в прошлом году», – сообщила Наталья Котова, посоветовал поливать улицы аккуратно, «чтобы на людей не попадало».

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил, что полив улиц сейчас находится на особом контроле: «группировка машин» увеличена до 11 в смену. Дорожных подрядчиков также привлекли к орошению газонов возле проезжей части.

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