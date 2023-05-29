ВМФ утвердили дату Главного военно-морского парада в Петербурге в 2023 году

Главный военно-морской парад России в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля, в день ВМФ, принципиальное решение об этом принято руководством военного ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оборонно-промышленному комплексу.

«Принято принципиальное решение о проведении Главного военно-морского парада 30 июля»,— цитирует агентство своего собеседника в одном из ведомств. Источник в другой структуре подтвердил эту информацию. Официально о проведении ГВМП в 2023 году не сообщалось.

О начале подготовки к параду ТАСС сообщал еще 5 мая, однако, уточняет агентство, окончательного решения о его проведении тогда принято не было.

В 2022 году в мероприятии приняли участие больше 40 кораблей, катеров, подлодок, 42 воздушных судна и больше 3,5 тыс. военных.

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