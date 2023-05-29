Татарстанский регоператор пытается взыскать с «Мегастроя» 45 млн рублей

Татарстанский регоператор — УК «ПЖКХ» пытается через суд взыскать с ООО «Агава» (владелец сети «Мегастрой») 45 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Из общей суммы 37,5 млн руб. составляет долг, оставшаяся часть — неустойка. Такой иск связан с тем, что в прошлом году Верховный суд Татарстана признал нормативы накопления ТКО для универсальных магазинов недействительным, и УК намерена взыскать с сети «Мегастрой» долг по нормативу для розничных рынков..

При этом в «Агаве» долг не признают, по мнению юриста компании, организация платила по факту за каждый вывезенный контейнер, а сам «Мегастрой» розничным рынком не является.

"Ъ-Казань"