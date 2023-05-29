Курорт «Усть-Качка» и пермские больницы выплатят по полмиллиона рублей дочери скончавшейся пациентки

Отдел судебных приставов по Пермскому району возбудил исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Курорт “Усть-Качка”» компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. По информации на сайте Дзержинского райсуда Перми, выдавшего исполнительный лист, эту сумму с курорта взыскала Татьяна Белова, мать которой в прошлом году скончалась на 75-м году жизни после прохождения лечения в «Усть-Качке». Еще по 500 тыс. руб. госпожа Белова взыскала с ГКБ №4, терапевт которой осматривал пожилую женщину на дому, и с ГКБ им. М. А. Тверье, где пациентке отказали в госпитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из судебного акта, во время пребывания на курорте у женщины наблюдались признаки ОРВИ, и спустя несколько дней лечения родственники забрали ее в тяжелом состоянии домой. Там ее осмотрел терапевт, который заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения и пневмонию. Пациентку доставили в больницу им. Тверье, где ей была проведена компьютерная томография головного мозга и рентгенография органов грудной клетки. По результатам обследования патологических изменений выявлено не было, женщине отказали в госпитализации, рекомендовав пройти лечение у терапевта и психиатра по месту регистрации. Дома ее повторно осмотрел терапевт, оценил состояние как «относительно удовлетворительное», назначил лечение, а также консультации невролога и психиатра. Позже пациентка была доставлена на «скорой» в приемное отделение клинической больницы Свердловского района и госпитализирована по экстренным показаниям отделении реанимации и интенсивной терапии, где в итоге скончалась.

Суд пришел к выводу, что допущенные недостатки оказания женщине медицинской помощи на курорте «Усть-Качка» послужили факторами, которые не дали возможности изменить негативный характер течения патологического процесса, приведшего к смерти пациентки. Медики ГКБ №4 и ГКБ им. М. А. Тверье, по мнению суда, не провели всех необходимых обследований и диагностических мероприятий, которые могли бы помочь избежать неблагоприятного исхода. В результате суд удовлетворил требования Татьяны Беловой, оснований для снижения заявленной ею к взысканию компенсации суд не нашел.