Челябинская область усилила позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей

По итогам прошлого года Челябинская область заняла 30 место в рейтинге субъектов РФ по благосостоянию семей. В конце 2021 года регион занимал в списке 35 место, следует из данных исследования «РИА Новости».

В рейтинге учитывался потенциально возможный остаток денежных средств у среднестатистической семьи после минимальных расходов. По итогам 2022 года у семьи с одним ребенком в Челябинской области он составил 48 тыс. руб., с двумя детьми — 32,2 тыс. руб.

В рейтинге регионов по благосостоянию семей лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Сахалинская область. Замыкают список Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Данные по присоединенным к РФ в 2022 году четырем субъектам не уточняются.

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