В Челябинской области федеральные трассы закроют для большегрузов из-за жары

Движение большегрузов по федеральным трассам в Челябинской области приостановят 29 мая из-за жаркой погоды. Ограничения будут действовать с 12 до 20 часов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция региона.

Ограничения для большегрузного транспорта вводятся на автодорогах М5 «Урал» – на участке 1549-1871 км, Челябинск – Троицк – 16-146 км, а также на 12-55 км трассы Челябинск – Новосибирск.

Днем 29 мая в Челябинской области ожидается температура воздуха более 32 градусов Цельсия. Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении и заранее продумывать свой маршрут.

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