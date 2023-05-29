Доля Марселя Юсупова в «Аркаим-экспо» продана за 122 млн рублей

Долю предпринимателя-банкрота Марселя Юсупова в уставном капитале ООО «Аркаим-экспо» (59%) купило ООО «Инвестторги», предложившее 122,1 млн руб., сообщает Федресурс.

Лот продавался на торгах путем публичного предложения по начальной максимальной цене 203 млн руб. с шагом в 10%, минимальная цена имущества составляет 50% от начальной. Конечный покупатель, в интересах которого действовали «Инвестторги», пока не называется.

ТВК «Аркаим-экспо» (бывшее ОАО «Уфимская трикотажная фабрика») принадлежат коммерческие помещения площадью 16,4 тыс. кв. м на улице Менделеева в Уфе. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», 24% уставного капитала у Сергея Евстигнеева, 15% — у Татьяны Поповой и 2% — у Екатерины Шапкиной. В 2022 году чистая прибыль ТВК составила 28 млн руб. при выручке 117,8 млн руб.

Марсель Юсупов был признан банкротом в 2018 году по заявлению московской компании «Фармэллинрус». Требования кредиторов к бизнесмену оценивались в 774,89 млн руб. Основным активом предпринимателя был Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (БПК, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин»). В 2019 году БПК также признали банкротом, а в прошлом году актив был продан ООО «Московская сетевая компания». Цена сделки составила 3,3 млрд руб.

В октябре 2022 года через «Инвестторги» также удалось продать долю Марселя Юсупова в размере 99% в уставном капитале ООО «Башкирия» за 150 млн руб.

Влада Шипилова

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