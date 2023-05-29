Курултай Башкирии создаст рабочую группу по изменению законодательства в сфере недропользования

Депутаты Курултая Башкирии по просьбе главы республики Радия Хабирова намерены изучить вопрос о передаче с федерального на региональный уровень полномочий по выдаче лицензий недропользователям. Созданная рабочая группа, в состав которой войдут профильные эксперты, изучит «юридическую сторону» этой проблемы, сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

«Это сфера регулирования федерального законодательства. Для выработки конкретных предложений нам предстоит проанализировать весь массив нормативных правовых актов, относящихся к данной проблематике. В ближайшее время проведем первое заседание рабочей группы»,— заявил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Радий Хабиров выразил беспокойство по поводу ситуации с добычей золота в Зауралье рассыпным способом. По его словам, местные жители и главы муниципалитетов узнают о том, что выдана лицензия, только тогда, когда уже появляется первая техника, что вызывает протесты.

Наталья Балыкова

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