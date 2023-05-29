Бизнесмены Воронежской области взяли отсрочку по выплате кредитов на 53 млрд рублей

Представители бизнеса Воронежской области получили отсрочку по 1,7 тыс. кредитов на общую сумму 53 млрд руб. Такие данные приводит Банк России. Физлица Воронежской области, в свою очередь, «поставили на паузу» 18 тыс. кредитам в сумме на 6 млрд руб. Эту меру поддержки банки предоставляют тем, в чьей жизни возникли трудности, не позволяющие своевременно обслуживать заем.

«Кто-то получил послабления, воспользовавшись программами, которые предлагают своим клиентам банки, кто-то — кредитными каникулами согласно федеральному закону, которые можно оформить на срок до полугода. Прервать их можно будет в любой момент. Кстати, срок заявок на них продлен до конца 2023 года»,— рассказали в Банке России.

По данным финорганизации, примерно 80% заемщиков, которые воспользовались кредитными каникулами, потом возвращаются к выплате долга. Программа распространяется на кредиты и займы, которые были взяты до 1 марта 2022 года.

Мария Старикова

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