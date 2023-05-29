ФК «Ростов» одержал победу в матче с «Ахматом»

Футбольный клуб «Ростов» 28 мая обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла 28 мая на домашнем поле «Ростова».

Счет в игре на 7-й минуте открыл «Ростов». Через пять минут хозяева вновь забили гол. К 44-й минуте игрокам «Ахмата» удалось сравнять счет. Далее между командами произошла потасовка, в которой трое ростовских футболистов получили желтые карточки. Последний победный гол был забит на 73-й минуте матча.

В турнирной таблице после этой игры «Ростов» поднялся на четвертое место. Последний матч донского клуба в этом сезоне пройдет с ЦСКА.

Анастасия Назарова