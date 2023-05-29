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Судебные приставы приостановили работу баклаборатории в больнице Успенского района

Судебные приставы-исполнители на три месяца приостановили деятельность по эксплуатации бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории Успенской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку учреждения. В ходе нее сотрудники ведомства выявили грубые нарушения санитарных правил и гигиенических норм.

По решению районного суда помещение было опечатано. Руководство больницы предупреждено о правовых последствиях преждевременного возобновления работы.

Татьяна Ручкина

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