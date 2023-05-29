Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке

Самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время разворота перед взлетом в Новокузнецке, сообщили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В момент происшествия на борту находились 157 пассажира, из них 17 детей. Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра местного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пассажиры доставлены в аэропорт. Борт эвакуирован с полосы на стоянку воздушных судов для оценки технического состояния. Объявлена задержка выполнения авиарейса до 20 часов.

«Новокузнецким транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса и выездной прием граждан», - прокомментировали в ведомстве.

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Лолита Белова