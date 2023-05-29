Алексей Орлов набрал больше всего голосов на праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга

«Единая Россия» подвела предварительные итоги праймериз по выборам в новый созыв гордумы Екатеринбурга. Больше всего голосов получили мэр Алексей Орлов — 56,4 тыс. На втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин, за которого проголосовали почти 49,2 тыс. человека, а на третьем депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Корякин, получивший 42,7 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более 30 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за действующих депутатов гордумы Алексея Вихарева (35,6 тыс. голосов) и Тимофея Жукова (31,4 тыс.). Порядка 20 тыс. голосов на праймериз получили гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев (29,4 тыс.), депутат Анастасия Немец (23,5 тыс.) и главврач ДГКБ № 9 Игорь Огарков.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 22 по 28 мая. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

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