Кубань заняла 44-е место по уровню благосостояния семей

Краснодарский край занял 44-е место по благосостоянию семей с детьми. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На Кубани в 2022 году потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял 26,4 тыс. руб. в месяц, с одним ребенком — 39,5 тыс. руб. Адыгея по этому показателю заняла 60-е место. У семей с двумя детьми потенциально остается 19,9 тыс. руб., у семей с одним ребенком — 33,6 тыс. руб.

В Крыму у семей с двумя детьми потенциально остается 12,3 тыс. руб., с одним ребенком — 27,5 тыс. руб. В Севастополе эти показатели составляют 10,8 тыс. руб. и 26,4 тыс. руб. Регионы занимают в рейтинге 74-е и 76-е места соответственно.

Больше всего денег остается у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. После минимальных расходов у семей с двумя детьми остается 118,3 тыс. руб., с одним — 135,2 тыс. руб. Второе место занимает Москва — 89,6 тыс. руб. и 102,9 тыс. руб. соответственно. На третьем месте находится Сахалинская область — остаток в 78,6 тыс. руб. у семей с двумя детьми и 95,9 тыс. руб. у семей с одним ребенком.

Наихудшая ситуация отмечается в Кабардино-Балкарской республике, где у семей с двумя детьми потенциально возможный денежный остаток отрицательный и составляет -7,2 тыс. руб. С одним ребенком семьям региона немного проще, остаток составляет 10,4 тыс. руб.

В конце списка также находятся Ингушетия (остаток в -203 руб. с двумя детьми и 15,6 тыс. руб. с одним ребенком), а также Чеченская республика (2 тыс. руб. и 16,3 тыс. руб. соответственно).

Татьяна Ручкина

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