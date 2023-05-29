Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки контейнеров с января на 7,4%

В январе-апреле 2023 года на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех видах сообщения перевезли 33,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это на 7,4% больше, чем в январе-апреле 2022-го, рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 17,2 тыс. ДФЭ — на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сообщении отправлено 16,5 тыс. ДФЭ — в 1,5 раза больше, чем в январе-апреле 2022-го.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения увеличилось на 13,4% и составило более 28,8 тыс. ДФЭ. В них перевезли 725,7 тыс. т грузов. Наиболее существенно увеличились перевозки жмыхов — в 12 раз, до 3,5 тыс. ДФЭ. Вдвое выросли перевозки в категории «остальные продовольственные товары» — до 4,5 тыс. ДФЭ. Перевозки черных металлов, напротив, сократились — на 7,7% (до 19,7 тыс. ДФЭ), химикатов и соды — выросли на 7% (927 ДФЭ).

Мария Старикова

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