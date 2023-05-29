На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют пожар на площади 2600 кв. м

В Ленинском районе Челябинска произошел крупный пожар на складе пиломатериалов. Возгорание локализовано на площади 2,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание началось ранним утром 29 мая на лесоторговой базе, расположенной на улице Енисейская. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят доски и брус, уложенные в штабеля на открытой площадке. Есть угроза распространения огня на два складских здания. К 8 часам возгорание локализовали на площади 2,6 тыс. кв. м.

На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Пожару присвоен ранг опасности №2. Администрация Ленинского района направила две единицы водоподвозящие техники. Пострадавших нет.

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