В ДТП на трассе под Челябинском погибли три человека

В Челябинской области при столкновении «Лады» и грузовика погибли три человека. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла 28 мая в 23:50 на 39 км автодороги «Западный обход Челябинска». По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил грузовому автомобилю Mercedes. В результате произошло столкновение. Две пассажирки «Лады» погибли на месте происшествия. Еще один пассажир скончался в больнице. Все погибшие были 2001 года рождения. Водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения.

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