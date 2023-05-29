Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На въезде в Новороссийск произошло ДТП с шестью машинами

На автодороге «Новороссийск — Керчь» на въезде в город произошло ДТП с участием шести автомобилей. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Сначала на трассе столкнулись две легковушки. По предварительным данным, они столкнулись еще с четырьмя стоящими машинами.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют количество пострадавших. Из-за аварии в районе поста весового контроля ночью было затруднено движение транспорта как на въезд в город, так и на выезд.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...