На въезде в Новороссийск произошло ДТП с шестью машинами

На автодороге «Новороссийск — Керчь» на въезде в город произошло ДТП с участием шести автомобилей. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Сначала на трассе столкнулись две легковушки. По предварительным данным, они столкнулись еще с четырьмя стоящими машинами.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют количество пострадавших. Из-за аварии в районе поста весового контроля ночью было затруднено движение транспорта как на въезд в город, так и на выезд.

Татьяна Ручкина

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