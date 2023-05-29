Площадь лесных пожаров в Свердловской области снизилась до 2,8 тыс. гектаров

За минувшие сутки в Свердловской области удалось потушить 10 лесных пожаров на площади 534 га. Сейчас в регионе действует 13 возгораний на площади 2,8 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

В данный момент локализовано семь пожаров на площади 439 га. Самый крупный из них в Махневском муниципальном образовании (434 га). Огонь ликвидируют более 700 человек и 80 единиц спецтехники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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