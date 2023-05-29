За подкуп в 2 млн рублей бывшего замдиректора филиала «Tрансконтейнер» оштрафовали на 3,5 млн рублей

Советский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю директора филиала ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Tрансконтейнер» на Красноярской железной дороге. Фигурантку дела о коммерческом подкупе оштрафовали на 3,5 млн руб. (ст. 204 УК РФ.)

По версии следствия, с ноября 2012 года по апрель 2019 года подсудимая систематически получала от лица, действующего в интересах ООО «ТРАНС-ТК», коммерческий подкуп за продолжение договорных отношений между организациями, сохранение объемов заявок на перевозку груженых и порожних контейнеров, а также лояльное отношение, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Общая сумма коммерческого подкупа составила свыше 2 млн руб.

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Лолита Белова