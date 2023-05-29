В Томске завели дело об использовании поддельного документа при заключении контракта на авиапатрулирование лесов

Проверка Томской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила поддельные документы у компании, занимающейся авиапатрулированием лесов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, в марте 2023 года госучреждение «Томская база авиационной охраны лесов» заключила с авиакомпанией госконтракт на выполнение лесоавиационных работ с использованием самолета Cessna. Его стоимость составила свыше 8 млн руб.

Проверка установила, что перед заключением госконтракта авиаперевозчик представила заказчику сертификат эксплуатанта с указанием воздушного судна. Вместе с тем в реестре Федерального агентства воздушного транспорта числится сертификат с аналогичным номером, в котором нет сведений о наличии у авиакомпании самолета Cessna.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа), а также обратилось в арбитражный суд с иском об оспаривании государственной закупки и заключенного по ее результатам контракта.

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Илья Николаев