Ночью в Джубге загорелся гостевой дом на площади 800 квадратных метров

В Джубге в гостевом доме произошел пожар на площади 800 кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было.

Возгорание кровли в гостевом доме по улице Набережная произошло 28 мая в 20:19. Сначала площадь пожара составляла 500 кв. м. Кровля обрушилась, и площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка здания.

В 21:56 пожар был локализован. Полностью ликвидировать его удалось к 23:31. Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению возгорания привлекалось более 50 человек и 17 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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