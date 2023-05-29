После падения четырехлетнего ребенка полиция изъяла из семьи младенца в Красноярском Крае

Полицейские Красноярского края изъяли из семьи 11-месячного ребенка после падения из окна многоэтажного дома его четырехлетнего брата. Сейчас младенец находится в доме ребенка, старший брат в больнице с множественными травмами. По данным ГУ МВД региона, малыш выпал из окна пятого этажа пока его родители спали.

«Малыш находился в комнате вместе с родителями и своим младшим братом. Дети играли самостоятельно, так как мама и папа спали. Старший мальчик по чугунным батареям залез на подоконник, где продолжил игру. Однако игрушки выпали в открытое окно, а ребенок желая поймать их, сам упал с высоты», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что семья на учете в органах внутренних дел не состоит. Жалоб и сообщений со стороны соседей не поступало.

Сотрудниками полиция по факту происшествия проводится проверка.

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Лолита Белова