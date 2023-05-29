Игорный клуб, организованный нелегальными мигрантами, выявили полицейские

В Новосибирске правоохранители выявили нелегальный игорный клуб, организованный четырьмя гражданами одной из стран Центральной Азии, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Правоохранителями было изъято оборудование для проведения азартных игр.

Организаторы клуба, как выяснилось, нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации. Трое из них в настоящее время помещены в центр временного содержания иностранных граждан, им грозит выдворение за пределы страны.

На всех задержанных наложены штрафы до 3 тыс. руб. по статье КоАП РФ о нарушении правил пребывания иностранцев в России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной организации азартных игр.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова