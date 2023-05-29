Японский индекс Nikkei вырос до самого высокого уровня с 1990 года

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос примерно на 2%, до 31 444,88 пункта к 4:18 по московскому времени. В ходе торгов он поднимался до 31 529,23 пункта, самого высокого уровня с июля 1990 года, передает Reuters.

Рост произошел на фоне оптимизма по поводу сделки Белого дома и Республиканской партии по повышению госдолга США, а также ослабления иены. Стоимость японской валюты впервые за шесть месяцев опускалась ниже 141 иен за доллар. Ослабление валюты повышает стоимость зарубежной выручки от экспортеров.

Акции 201-й компании, входящих в японский индекс, выросли в цене, 15 — упали, 9 — не изменились.

Леонид Уварчев