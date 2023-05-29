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Коммерсантъ FM
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Ар-деко на кадрах выдающихся фотографов

Галерея «Люмьер» совместно с девелоперской компанией MR Group представляет выставку «Жизнь как кино», которая будет открыта в галерее на Большой Полянке с 9 июня по 3 сентября. Экспозиция посвящена истории и эстетике течения ар-деко и включает более 30 авторских фотографических отпечатков из коллекции галереи и частных собраний.

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Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

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Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Стиль ар-деко, расцвет которого пришелся на 1920–1930-е годы, оказал значительное влияние на декоративное искусство, в том числе архитектуру. Всемирно известные нью-йоркские небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, а также другие сооружения этого стиля нашли отражение на снимках американских фотографов Шейлы Мецнер, Гарольда Файнстайна и Эллиота Эрвитта. Жанр fashion-фотографии представляет легендарная работа Хорста П. Хорста «Mainbocher corset. Paris», а также кадры Уильяма Кляйна и Мелвина Соколски. Кинематографический раздел состоит из серии репортажных кадров со съемок «Крестного отца», винтажных фотографий ручной печати со съемок «Унесенных ветром» и «Великого диктатора», портретов актеров «золотого века Голливуда». После завершения выставки ряд экспонатов будет размещен в лобби жилого комплекса «Павелецкая Сити».

Елизавета Федутинова

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