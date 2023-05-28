«Яндекс Погода»: 29 мая в Черноземье будет ясно, +20°...+22°

Сервис «Яндекс Погода» изучил данные метеонаблюдений и выяснил, какая температура ожидает жителей Черноземья в понедельник 29 мая.

Согласно прогнозу, понедельник во всех областях макрорегиона будет ясным, а среднесуточная температура составит +21° в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях. В Воронежской ожидается в среднем +22 градуса, а в Липецкой +20, рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

По его словам, скорость ветра на территории Черноземья с утра составит 2,7-3,4 м/с (наивысшие показатели - в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, наименьшие - в Курской и Орловской), а вечером — 1,4-2,1 м/с (наивысшие значения - в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а наименьшие - в Тамбовской, Орловской и Липецкой). УФ-индекс обещает быть высоким (6-7), поэтому нужно с осторожностью пребывать на солнце, предупредили в «Яндекс Погода». .

Владимир Зоркий