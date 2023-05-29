Права пациентов доверили главврачам

“Ъ” обратил внимание на новый состав совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области. Туда вошло большое количество главных врачей больниц, а число представителей общественных организаций, напротив, сократилось с 16 до трех человек. Общественники считают, что столичное управление ведомства не хочет диалога с пациентами и правозащитниками. Федеральный совет при Росздравнадзоре рекомендовал московским коллегам привести состав совета «в соответствие с его положением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В конце апреля управление Росздравнадзора по Москве и Московской области утвердило новый состав совета общественных организаций по защите прав пациентов. Это совещательный орган, который должен на безвозмездной основе контролировать работу медучреждений. В состав совета вошли 20 человек, в том числе 13 медиков (например, главврачи московских больниц и поликлиник №1, 10, 121, ДГКБ им. З. А. Башляевой, Одинцовской областной больницы и замглавврача по медицинской части по работе Перинатального центра Коммунарки). Председателем стал директор научно-образовательного ресурсного центра клеточных технологий РУДН Алексей Люндуп. При этом в составе совета оказалось только три представителя общественных организаций — это вице-президент российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова, президент Московского общества рассеянного склероза Ольга Матвиевская и активист общероссийской общественной организации «Совет матерей» Олеся Махова.

Прошлый совет работал с 2019 по 2023 год. В нем было 24 человека, из которых 16 представляли пациентские организации (онкология, диабет, муковисцидоз, кожные болезни, болезнь Гоше) и благотворительные фонды. Также в составе были юристы и врачи, представляющие профессиональные объединения (Общество дерматовенерологов и косметологов, Независимая психиатрическая ассоциация). Член прошлого состава совета юрист Юрий Капштык напоминает, что Росздравнадзор является контролирующим органом, «медицинской прокуратурой, которая оценивает действия врачей», а совет при нем нужен, «чтобы голос общества был услышан». Господин Капштык уверен, что в новом составе совет утратил свою актуальность. «Совсем исключены представители объединений инвалидов, зато вошло большое количество главврачей, их замов, руководителей клиник вообще — людей, которые по своей подведомственной подчиненности как раз и подлежат проверке»,— говорит он. По его мнению, создается «управляемый состав, который будет заинтересован лишь в создании положительной статистики».

Вице-президент ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова работала и в прошлом, и в действующем составах совета. Она отмечает: ни одного заседания пока не было, поэтому оценивать качество работы нового состава пока сложно, «но, на мой взгляд, если бы доля пациентских общественных организаций была выше, это могло бы повысить вероятность более эффективной работы». По ее словам, в прошлом составе общественники, в частности, занимались проблемами льготного лекарственного обеспечения москвичей. Они провели исследование обеспеченности младшим медперсоналом стационаров, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, оценили обеспеченность медсестрами отделений реанимации и разработали предложения по устранению дефицита этих специалистов. Были работы по анализу ситуации с оказанием услуг косметологов, в том числе сбор информации о наличии необходимых лицензий. Другой член совета, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что вместе с коллегами они разбирались, почему медучреждения неохотно заявляют о побочных эффектах лекарств, обсуждали наличие медсестер в школах и их функционал.

Госпожа Пчельникова утверждает, что была включена в новый состав совета, после того как написала соответствующее заявление. Однако Юрий Капштык говорит, что московский Росздравнадзор не уведомил общественников о том, что их полномочия прекращены и что нужно писать заявления на продолжение работы. По его словам, о новом составе совета они с коллегами узнали, только когда появился приказ. “Ъ” не удалось получить комментарий управления Росздравнадзора по Москве и области, по какому принципу отбирались новые члены совета. Новый председатель московского отделения совета Алексей Люндуп также не ответил на вопросы “Ъ”.

Совет общественных организаций по защите прав пациентов при федеральном Росздравнадзоре изучил резюме господина Люндупа и увидел «отсутствие опыта работы с общественными структурами». Об этом “Ъ” заявил его руководитель, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Члены федерального совета «выразили обоснованное сомнение, что без такого опыта можно возглавить совет», сказал господин Власов. «Отсутствие такого опыта в целом не является приговором и вполне может компенсироваться другими компетенциями кандидата. Но дальше мы увидели, что грубо нарушены положения совета — количество представителей пациентских организаций оказалось меньше положенных 50%, а значит, высоки риски того, что рассматриваемые вопросы будут решены не в пользу пациентов,— говорит Ян Власов.— Поэтому мы рекомендовали принять нового председателя на испытательный срок продолжительностью три месяца и будем приглашать к обсуждению ситуации руководителя федерального Росздравнадзора и лиц, курирующих работу советов, с тем чтобы привести состав московского совета в соответствие с его положением».

Наталья Костарнова