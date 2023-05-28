Воронежский ФК «Факел» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ

В матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 и перед последним туром вновь поднялся из зоны стыковых матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте усилиями полузащитника Андрея Менделя. До конца тайма гости практически не имели моментов у ворот соперника, а неуступчивая игра привела к тому, что «Факелу» пришлось делать сразу вынужденные замены: на 31-й минуте захромавший Мендель уступил место Вячеславу Якимову (он в свою очередь сможет сыграть лишь до перерыва и будет заменен Кириллом Сусловым), а еще через несколько минут вместо травмированного Георгия Гонгадзе вышел Евгений Марков.

Преимущество хозяев на 57-й минуте красивым ударом головой удвоил Роман Акбашев (это его шестой мяч в сезоне). «Факел» довольно уверенно оборонялся и грамотно тянул время, но на 75-й минуте вышедший на поле хавбек гостей Николай Рассказов смог отыграть один мяч. Впрочем, по-настоящему нервной концовка не получилась, скорее воронежцы были ближе к третьему голу (особенно форвард Хызыр Аппаев, которому не удалось реализовать техничный выход один на один с вратарем), чем самарцы к ничьей.

После финального свистка Центральный стадион профсоюзов, на трибунах которого собралось 13069 зрителей, хором скандировал «молодцы», а игроки растянули баннер с благодарностью болельщикам за поддержку.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил, что ни одна команда, которая играла в Воронеже, «даже если выигрывала, не удовлетворена качеством игры», так как «сложное поле мешает комбинировать». «В нашем случае ключевой эпизод был, когда мы очень быстро пропустили гол, сложно отыгрываться, когда давят турнирные проблемы и мяч не двигается, как надо. Понимания, что контролируем игру, не было. Втянулись в игру, которая нам не свойственна, продавить ее козырей уже не хватило»,- пояснил господин Осинькин.

Наставник «Факела» Вадим Евсеев согласился с мнением, что «игра была за сохранение места в РПЛ, ответственность давила на обе команды», но хозяевам «помогли болельщики». «Приятно, что не дали такой атакующей команде создать моменты, заставили играть их в длинную передачу, не позволили сыграть на лучших козырях. Понравился первый забитый мяч, мы наигрывали это», - рассказал Вадим Евсеев. При этом он считает, что в последнем туре «Факел» ждет не менее ответственная игра, так как сохраняется риск попасть в стыковые матчи: «Мы не хотим каких-то резких движений».

На данный момент у «Факела» 30 очков и 12-е место в таблице РПЛ, у самарцев - 13-я позиция и 29 баллов, а у «Пари НН» - 14-е место и 27 очков. 3 июня в матчах заключительного тура лиги «Факел» встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, «Крылья Советов» примут в Самаре столичный «Спартак», а ФК «Пари НН» в Нижнем Новгороде ждет приезда уже вылетевших в ФНЛ подмосковных «Химок».

Владимир Зоркий, Александр Прытков