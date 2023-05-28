Жительница Кургана продала квартиру и перевела деньги мошенникам

В Кургане 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, убедивших ее продать квартиру и перевести им около 2 млн руб. Об этом сообщают в УМВД России по региону.

Пострадавшей позвонил на мобильный телефон неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил собеседницу оформить кредит, однако она не смогла этого сделать «по не зависящим от нее причинам», информируют в полицейском главке.

Тогда мошенник сообщил, что ее квартиру пытаются переоформить на неустановленное лицо. Чтобы этого не допустить, пенсионерке предложили продать жилье, а деньги перевести на «безопасные» счета. Делиться с кем-либо этой информацией жительнице Кургана лжесотрудник правоохранительных органов запретил, сказав, что она является конфиденциальной.

Пострадавшая обратилась в риэлторскую компанию и попросила срочно продать ее квартиру, быстро собрав все необходимые документы. От продажи недвижимости она выручила около 2 млн руб., которые затем ночью через банкомат перевела на счета мошенников.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее права гражданина на жилое помещение).

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