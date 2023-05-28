В Сочи полицейские задержали мужчину, ранившего ножом 16-летнего подростка

В полицию Сочи доставлен 33-летний мужчина, который ранил ножом 16-летнего подростка. Нападение произошло в районе железнодорожного вокзала «Адлер», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

О происшествии в дежурную часть полиции сообщили очевидцы.

«На место незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. К этому времени, граждане остановили и обезвредили нападавшего и вызвали спецслужбы»,– говорится в сообщении силовиков.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего ножевое ранение спины в районе лопатки. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Нападавшим оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья, уточняют в полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Наталья Решетняк

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