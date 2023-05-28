Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента с судном «Николай Чувашев»

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта»). Как указано в telegram-канале следственного управления, проверка организована после столкновения судна «Николай Чувашев» с шлюзом в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Фото: Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По предварительным данным, вчера вечером, 27 мая состав «Николай Чувашев» с двумя баржами допустил навал на стену западной нити шлюза Пермского района гидросооружений и судоходства. В результате происшествия баржи и шлюз получили повреждения.

«Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте. Также проводит проверку и устанавливает причины инцидента Пермская транспортная прокуратура.