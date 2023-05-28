В поля ООО «Кубрис» в Красноармейском районе упал беспилотник

В Красноармейском районе в поля ООО «Кубрис» упал беспилотник. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Васин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Васина Фото: Telegram-канал Юрия Васина

«На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем, проводятся следственные мероприятия»,— отметил Юрий Васин. Он подчеркнул, что пострадавших в результате происшествия нет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубрис» зарегистрировано в станице Полтавская в 2009 году. Компания занимается выращиванием однолетних культур и принадлежит ПАО «Акрон». В 2022 году выручка компании составила 548,7 млн руб., чистая прибыль — 314,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram