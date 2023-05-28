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Обстреляны два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области; пострадало предприятие и база отдыха

Под обстрелом украинских силовиков оказались два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жители не пострадали.

В Шебекине снаряды повредили забор и постройки предприятия, произошло возгорание. Пожарные расчеты ликвидируют последствия обстрела. В селе Безлюдовка попадания пришлись по корпусу базы отдыха, произошло задымление.

А в селе Белянка «рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет». Место оцеплено, работает следственная группа, сообщил глава региона.

Олег Мухин

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