Губернатор анонсировал ремонт 92 дорог в Ярославле

В Ярославле в 2023 году будут отремонтированы 92 дороги общей протяженностью почти в 67 км. Об этом со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева сообщает «Ярославский регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил глава региона, в Ярославле хотят сделать максимум за этот дорожный сезон. Так Михаил Евраев анонсировал ремонт улиц Свободы, Победы, Большая Октябрьская и проспекта Ленина.

«В этом году у нас финансирование на дороги на Ярославль более 4,5 млрд руб. Это примерно столько, сколько Ярославль в прошлые годы получал за 10 лет. Это огромные средства и очень важно их рационально использовать. И сделать так, чтобы в этом году мы подавляющее число дорог привели в порядок»,— заявил Михаил Евраев на церемонии открытия дня города 27 мая.

Андрей Иванов