Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор анонсировал ремонт 92 дорог в Ярославле

В Ярославле в 2023 году будут отремонтированы 92 дороги общей протяженностью почти в 67 км. Об этом со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева сообщает «Ярославский регион».

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил глава региона, в Ярославле хотят сделать максимум за этот дорожный сезон. Так Михаил Евраев анонсировал ремонт улиц Свободы, Победы, Большая Октябрьская и проспекта Ленина.

«В этом году у нас финансирование на дороги на Ярославль более 4,5 млрд руб. Это примерно столько, сколько Ярославль в прошлые годы получал за 10 лет. Это огромные средства и очень важно их рационально использовать. И сделать так, чтобы в этом году мы подавляющее число дорог привели в порядок»,— заявил Михаил Евраев на церемонии открытия дня города 27 мая.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...