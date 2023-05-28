В ярославском райцентре требуется ремонт благоустроенной на грант Минстроя площади

В городе Пошехонье Ярославской области требуется провести гарантийный ремонт площади Свободы, благоустроенной на грант Минстроя. Об этом сообщили в ярославском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь Свободы в Пошехонье

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Площадь Свободы в Пошехонье

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Пошехонье реализовывался проект под названием «Город пять рек и семи мостов». Изначально его должны были сделать в 2021 году, но в итоге сдали в ноябре 2022 года. Стоимость муниципального контракта с подрядчиком составила 53,88 млн руб. Спустя пять месяцев после приемки ревизоры проверили состояние благоустроенной площади.

«Еще осенью мы указывали на проблему разрушения новой тротуарной плитки, уложенной между торговыми рядами на площади. Она потрескалась и качается. Мы повторно говорим о том, что ее надо заменить»,— заявил помощник ярославского губернатора Андрей Скоркин.

Также есть замечания к состоянию дороги, окружающей площадь Свободы. Асфальт здесь был уложен год назад, но полотно по словам проверяющих снова в дырах и трещинах.

«Указали главе, что ждать милости от подрядчика по устранению недостатков не нужно, а необходимо жестко реагировать: реализовывать банковскую гарантию, регрессом возмещать понесенные затраты на проведенные работы по устранению недочетов, включать организацию в реестр недобросовестных поставщиков»,— заявил Андрей Скоркин.

Согласно ЕИС «Закупки», подрядной организацией на объекте выступало ООО «Ремэнергострой», зарегистрированное в Москве. Контракт с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон 27 декабря 2022 года. «Ремэнергострой» за выполненные работы получил 53,33 млн. руб.

Андрей Иванов